Житель Новгородской области зарезал знакомого и украл два велосипеда
В Старой Руссе Новгородской области местный житель убил знакомого. Чтобы замести следы, мужчина поджег дом, сообщило ИА FlashNord.
По предварительным данным, хозяин дома познакомился с мужчиной и пригласил его к себе выпить. В ходе распития спиртных напитков, между гостем и хозяином жилья возник конфликт. Недолго думая, новый знакомый пырнул жертву ножницами в шею, написал сайт «Дни.ру».
Убийца украл два велосипеда и бензопилу. Чтобы замести следы, злоумышленник поджег дом.
Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Мужчина признал свою вину. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.