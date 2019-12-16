    16 декабря 2019, 18:04

    Житель Новгородской области зарезал знакомого и украл два велосипеда

    Александр Кушак

    В Старой Руссе Новгородской области местный житель убил знакомого. Чтобы замести следы, мужчина поджег дом, сообщило ИА FlashNord.

    По предварительным данным, хозяин дома познакомился с мужчиной и пригласил его к себе выпить. В ходе распития спиртных напитков, между гостем и хозяином жилья возник конфликт. Недолго думая, новый знакомый пырнул жертву ножницами в шею, написал сайт «Дни.ру».

    Убийца украл два велосипеда и бензопилу. Чтобы замести следы, злоумышленник поджег дом.

    Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Мужчина признал свою вину. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.