Житель Ноябрьска признал вину в убийстве своей жены на глазах у соседки

Житель Ноябрьска признал вину в убийстве своей супруги в Ноябрьске. Происшествие случилось 23 февраля, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Ранее сообщалось, что 37-летнего многодетного отца заподозрили в убийстве жены на глазах очевидца. По версии следователей, мужчина подкараулил супругу в подъезде. Затем вмешалась соседка, после чего подозреваемый занес раненую женщину в квартиру. Там она скончалась до приезда скорой помощи.

Следователь по особо важным делам ноябрьского межрайонного отдела СКР Игорь Агеев уточнил, что назначен комплекс экспертиз, результаты которых укажут на реальную причину смерти пострадавшей. Также будет установлено, были ли горожане в состоянии опьянения.

«Вину в причинении ножевых ранений мужчина признает», — добавил Агеев.

По словам знакомых, семья была благополучной и уважаемой в городе. Однако в последнее время муж погибшей увлекся наркотиками, его уволили из отделения травматологии. Пара воспитывала трех детей. В момент произошедшего их не было дома.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.