Житель Ноябрьска напал на сотрудника полиции | 360°

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Житель Ноябрьска напал на сотрудника полиции

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Дебошира из Ноябрьска будут судить за нападение на полицейского. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал. Его жена обратилась к полицейским. Сотрудники органов после прибытия на место попытались успокоить дебошира, однако это лишь сильнее разозлило его.

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«Мужчина на законные действия полицейских отреагировал оскорблениями, а затем применил физическую силу в отношении участкового уполномоченного», — отметили в ведомстве.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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