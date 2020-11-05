Житель Ногинска зарезал кассиршу из ревности

Жительница подмосковного поселка Обухово в Ногинске скончалась от колото-резаного ранения в шею. Сожитель, который приревновал женщину, ранил ее во время ссоры.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что убийство произошло в съемной квартире по адресу в поселке Обухово Богородского городского округа.

Пострадавшая умерла от колото-резаного ранения шеи во время оказания медицинской помощи в 11:55 4 ноября. Кто именно вызвал скорую источник не уточнил. Погибшая 45-летняя женщина работала продавцом-кассиром в местном супермаркете.

Полицейские выяснили, что смертельное ранение ей нанес 44-летний сожитель — безработный гражданин Татарстана, который находился на территории Подмосковья без регистрации. По данным правоохранителей, он совершил преступление в ходе ссоры, на почве ревности.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «Убийство». С места происшествия изъяли вещественные доказательства, в числе которых — шесть кухонных ножей и три пустых бутылки водки.