Житель Ногинска заказал убийство пасынка своему должнику

Житель Ногинска, 62-летний Александр С., заказал убийство пасынка своему должнику. Информация опубликована на сайте ГУ МВД по Московской области.

Он пообещал знакомому, с которым ранее отбывал наказание, простить долг якобы в 700 тысяч. Злоумышленник поставил условие: убить его пасынка — 34-летнего Владислава. Александр конфликтовал с сыном своей бывшей жены. Ему не нравилось, что Владислав ведет себя в доме очень «по-хозяйски». Из-за этого в 2019 году житель Подмосковья даже поджег свой дом, где они жили всей семьей. Тогда в отношении Александра возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Он осознавал, что на суде пасынок выступит против него, поэтому решил устранить его.

В случае отказа от предложения житель Ногинска угрожал знакомому расправой. Однако тот обратился в полицию. Правоохранители выдали ему паспорт и права пасынка, чтобы отчим поверил в смерть.

Александра задержали сотрудники Росгвардии, когда он возвращал знакомому долговую расписку за выполненный заказ.

Теперь, помимо дела о поджоге, его будут судить за организацию покушения на убийство. Фигуранта уголовного дела отправили под стражу.