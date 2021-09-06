Житель Нью-Йорка столкнул женщину на пути метрополитена

Мужчина напал на незнакомую ему женщину в Нью-Йорке. Он сбросил ее на пути перед прибытием поезда. Об этом сообщил New York Post.

Пострадавшей стала 59-летняя Синцзюань Чжоу. Женщина страдала от потери слуха. Очевидцы оперативно достали ее с путей. Женщина получила травму головы, ее госпитализировали.

При этом за несколько дней до нападения подозреваемый ударил другую женщину, спускаясь по лестнице. После этого он заявил, что в ближайшее время та умрет.

Нападавшего мужчину задержали. Им оказался 41-летний Владимир Пьер. Следствие предполагает, что мужчина являлся членом одной из городских банд, передали «Известия».