Криминал 11 августа 2023, 01:27 Житель Нижневартовска зарезал любовницу у подъезда РЕН ТВ: мужчина зарезал любовницу в Нижневартовске Unsplash

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Житель Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе напал с ножом на девушку около подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, нападение произошло около подъезда дома на улице Чапаева. От ранений девушка скончалась.

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Предположительно, погибшая была любовницей нападавшего. Как уточнил портал NV86.ru со ссылкой на правоохранительные органы, пара сильно поругалась. Любовница мужчины хотела рассказать его жене об их романе.

Подобное нападение в Нижневартовске случилось в июне этого года. Молодые люди поссорились, и мужчина схватился за нож. Он нанес возлюбленной несколько ранений, девушку доставили в больницу. Нападавшего задержали, следствие возбудило уголовное дело по факту нападения.