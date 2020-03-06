Житель Нижневартовска зарабатывал на мертвых инвалидах

По версии следствия, Чачвадзе фиктивно оформлял на работу в свою организацию инвалидов, в том числе уже умерших. Деньги на оплату труда от сторонних организаций он присваивал себе.

«По версии следствия, под контролем Чачвадзе были якобы трудоустроены более 50 человек, которые никогда там не работали, но деньги на оплату их труда перечислялись», — рассказал источник агентства.