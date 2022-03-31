Житель Нижневартовска незаконно прописал в частном доме 117 иностранных граждан

Житель Нижневартовска будет отвечать перед законом за нелегальную постановку на учет 117 иностранных граждан. Предприимчивый мужчина прописал в своем частном доме больше сотни мигрантов, заплативших ему от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, фигурант данного уголовного дела даже не намеревался заселять мигрантов в принадлежащий ему дом.

Сотрудникам правоохранительных органов также удалось установить, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.