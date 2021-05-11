Житель Нижнего Тагила во время ссоры зарезал знакомого на глазах у прохожих

Правоохранительные органы Нижнего Тагила завершили расследование убийства у торгового центра на улице Парковая. Как установило следствие, двое нетрезвых мужчин затеяли выяснение отношений в людном месте. Ссора завершилась тем, что тагильчанин несколько раз ударил ножом в грудь и спину своего знакомого, несмотря на большое количество прохожих, которые стали невольными свидетелями.

Как сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области, пострадавший получил серьезные ранения правого легкого и сердца. Его доставили в больницу, где скончался через два дня.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд Дзержинского района. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.