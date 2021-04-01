Житель Нижнего Тагила устроился в полицию, чтобы найти убийц детского друга. И у него получилось

Полицейский Руслан Белоконный в феврале прошлого года помог поймать убийц 16-летнего Дмитрия Чебыкина, сына бизнесмена из Нижнего Тагила. Преступников он искал много лет по личной инициативе в свободное от работы время.

Дмитрия Чебыкина Руслан знал лично, они росли в одном дворе. Подросток был старше Руслана всего на три года, когда его похитили в 2003 году.

«Когда мне было 13 лет, у нас во дворе похитили мальчика Дмитрия Чебыкина. От родителей требовали по телефону денег в валюте, астрономическую сумму для нашего города — десятки тысяч долларов. И, пока велись переговоры, его нашли задушенным в карьере за гаражным кооперативом», — рассказал Белоконный Е1.ru.

Среди подозреваемых были хоккеист Александр Пантелеев, который был связан с тагильской группировкой «Фортуна», и конкуренты отца подростка.

Дело лежало нераскрытым до 2013 года, пока в полицию не пришел работать Руслан. Сначала он занимался грабежами, разбоями и преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. Также он стал брать старые дела, чтобы их раскрыть.

«В первый же год, как устроился на работу в полицию, я поднял дело Чебыкина из архива следственного отдела по Дзержинскому району. Так как я сам был из этого двора, то знал некоторых очевидцев. Так, некоторые из них краем уха слышали, как хоккеисты обсуждали, что можно похитить Чебыкина ради денег», — рассказал он.

Руслан лично встретился с очевидцами преступления, подозреваемыми. Нашел и девушку Пантелеева. Он был уверен, что она могла что-то знать. Ее показания легли в основу обвинения. В результате на скамье подсудимых оказались хоккеисты Александр Пантелеев, Евгений Сальцин, Евгений Дудров, Антон Харламов, а также кикбоксер Владимир Иванов, который задушил мальчика.

Большинство участников банды хоккеистов умерли из-за болезней, который появились после употребления запрещенных веществ.

Прения по этому делу назначены на 1 апреля 2021 года, приговор — на следующий день. Обвиняемым Харламову и Дудрову грозит около пятнадцати лет. Никто из них не раскаялся и не признал вину.