Житель Нижнего Тагила угнал чужую машину с помощью собственных ключей

Житель Нижнего Тагила в состоянии алкогольного опьянения угнал чужую машину. Чтобы открыть автомобиль, мужчина использовал собственные ключи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

Злоумышленник захотел проверить, подойдут ли его ключи к чужому авто. Ему удалось открыть дверь. После этого мужчина угнал машину.

«Мужчина признался, что в тот вечер был нетрезв, по случайности при нем находились ключи от такой же машины, вот и решил проверить, подойдут или нет. В ходе поисков машину с вырванными проводами замка зажигания обнаружили у дома по улице Чайковского», — отметили в ведомстве.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».