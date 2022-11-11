Криминал 11 ноября 2022, 15:26 Житель Нижнего Тагила признался в убийстве нового знакомого, но забыл, где оставил труп

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Житель Нижнего Тагила убил собутыльника, с которым познакомился той же ночью. Он написал явку с повинной, но не вспомнил, где произошло преступление, сообщило издание TagilCity.

По данным следствия, происшествие случилось с 8 на 9 февраля 2022 года в квартире погибшего. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что хозяин негативно высказался о партнерше гостя. Последний схватил нож и дважды ударил им оппонента. Пострадавший скончался на месте.

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После этого злоумышленник отправился в полицию и во всем признался. Но где находится квартира потерпевшего, он не смог вспомнить. Обнаружить место преступления удалось при помощи полиции.

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Мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.