Криминал 11 мая 2023, 12:53 Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство отца-инвалида

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Свердловский областной суд рассмотрит дело жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в убийстве собственного отца-инвалида. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, в октябре прошлого года обвиняемый напал на пожилого человека, который не мог передвигаться и ориентироваться в пространстве.

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Отмечается, что пожилого мужчину злоумышленник задушил куском провода.

Обвиняемый утверждает, что потерпевший якобы сам попросил его об этом.