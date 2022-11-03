Житель Нижнего Тагила поссорился с прохожим и сбегал домой за ножом, чтобы его убить | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 19:16 Житель Нижнего Тагила поссорился с прохожим и сбегал домой за ножом, чтобы его убить

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Жителя Нижнего Тагила обвиняют в убийстве прохожего. У мужчин возник конфликт, после чего злоумышленник сходил домой за ножом, чтобы расправиться с оппонентом, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По его словам, словесная ссора переросла в драку, которая происходила в подъезде обвиняемого.

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«Обвиняемый забежал к себе в квартиру за ножом, с которым вернулся обратно в подъезд и причинил своему оппоненту ранение в область шеи», — уточнил Горелых.

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Пострадавший погиб. Второй участник конфликта признался в совершенном преступлении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.