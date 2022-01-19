Житель Нижнего Новгорода выбросил жену с четвертого этажа из-за конфликта

54-летний мужчина из Нижнего Новгорода вступил в конфликт со своей 23-летней женой. В порыве эмоций злоумышленник выкинул девушку с балкона четвертого этажа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

Ситуация произошла ночью 17 января. Пострадавшей удалось выжить, однако сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавший сейчас пребывает под стражей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.