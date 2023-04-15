Криминал 15 апреля 2023, 02:07 Житель Нижнего Новгорода продал сотрудникам круизного теплохода несуществующие телефоны

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Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом из-за обвинений в мошенничестве. По предварительным данным, он взял с сотрудников круизного теплохода деньги за телефоны, однако товар не предоставил. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

В полицию обратились сотрудники судна, следовавшего по маршруту Нижний Новгород — Москва. Они рассказали, что злоумышленник предложил им приобрести мобильные телефоны. Пострадавшие согласились и перевели ему 165 тысяч 500 рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

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Спустя время его задержали сотрудники полиции. Подозреваемый признал вину и возместил ущерб.