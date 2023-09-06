Криминал 06 сентября 2023, 17:25 Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за убийство 29-летней давности

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Суд Нижнего Новгорода вынесет приговор местному жителю, который убил знакомого 29 лет назад. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Убийство произошло в 1994 году в квартире дома на улице Глеба Успенского. Там правоохранители нашли тело 30-летнего мужчины.

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Следствие установило, что мужчины поругались во время совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник нанес потерпевшему ножевые ранения и скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте от полученных травм.