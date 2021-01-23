Житель Нижнего Новгорода попытался застрелить женщину и покончил с собой

«23 января 2021 года, в утреннее время, в квартире дома по улице Рыбакова Сормовского района Нижнего Новгорода в ходе ссоры 20-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия в женщину, а затем свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что раненую женщину отвезли в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

По предварительным данным, погибший снимал эту квартиру. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и полицейские. Они осматривают квартиру. Информации о том, почему житель Нижнего Новгорода взялся за оружие, пока нет.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».