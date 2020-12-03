Житель Нижнего Новгорода попытался убить четырех человек из-за обиды на прозвище

В Нижегородской области мужчину заподозрили в покушении на убийство четырех человек. К следователям он явился сам и объяснил свой поступок обидой на данное ему прозвище.

Конфликт произошел вечером 1 декабря в городе Сергаче, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области. Компания из пяти человек собралась в доме по улице Свердлова.

«Подозреваемый, обидевшись на оскорбления, высказанные в его адрес новыми знакомыми, нанес им множественные ранения по телу. После совершенного он скрылся с места преступления», — уточнили в ведомстве.

От полученных ран на месте происшествия скончался 44-летний мужчина. Еще трех пострадавших в возрасте от 53 до 55 лет отправили в больницу. За их жизнь борются врачи.

В СК добавили, что нападавший ранее был неоднократно судим. После случившегося 39-летний мужчина сам явился к следователям и рассказал, что в компании его стали называть боевиком, узнав о службе подозреваемого в горячей точке. Это местному жителю не понравилось.

Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и определят меру пресечения.