Житель Нижнего Новгорода получил срок за уклонение от алиментов | 360°

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Житель Нижнего Новгорода получил срок за уклонение от алиментов

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Суд приговорил мужчину к семи месяцам колонии строгого режима за отказ платить алименты. Об этом сообщило издание «Новгород.ру».

По данным ИА Nation News, сумма его долга равна 1,3 миллиона рублей. Злоумышленника уже привлекали к административной ответственности, но он продолжил уклоняться.

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Теперь мужчина отправится в тюрьму. Приговор в законную силу еще не вступил.

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