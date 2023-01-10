Криминал 10 января 2023, 17:56 Житель Нижнего Новгорода перевел телефонным мошенникам более 1,3 миллиона рублей

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Житель Нижнего Новгорода повелся на хитрые уловки банковских мошенников и перевел им более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Злоумышленники сообщили потерпевшему о якобы махинациях с оформлением заявки на кредит на его имя. Мужчина поверил словам мошенников и перевел им крупную сумму денег для отмены фейковой операции.

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Отмечается, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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