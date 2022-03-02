Житель Нижнего Новгорода отправится в колонию за похищение женщины и угрозу убийства

Решением Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода мужчина, похитивший свою подругу и угрожавший убить ее, на три года отправится в колонию.

Как сообщает newsnn.ru, в феврале прошлого года мужчина пришел к своей подруге на улице Героя Смирнова.

В ходе ссоры он начал бить ее, после чего, угрожая убить, вынудил пойти к нему домой. Там он удерживал женщину какое-то время — пока на помощь не пришли правоохранители, которые задержали мужчину. Пострадавшую они доставили в больницу.

Мужчину признали виновным сразу по трем статьям УК РФ — в связи с похищением человека, умышленным причинением вреда здоровью и угрозой убийством.

Теперь ему предстоит ближайшие три года провести в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.