Житель Нижнего Новгорода напал на офис кредитной организации | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber Житель Нижнего Новгорода напал на офис кредитной организации

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Сотрудники полиции задержали жителя Нижнего Новгорода, который попытался ограбить офис кредитной организации. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

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Злоумышленник зашел в офис микрофинансовой организации в Канавинском районе. С помощью ножа мужчина начал вымогать у сотрудницы деньги. Однако в этот момент нападавшего успели задержать сотрудники полиции. У него изъяли перочинный нож и пейнтбольный пистолет. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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