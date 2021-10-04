Житель Нижнего Новгорода до смерти забил казаном соседа за курение

Житель Дальнеконстантиновского района Нижегородской области в ходе конфликта забил своего соседа казаном до смерти. Причиной ссоры послужило пристрастие погибшего к сигаретам. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный СУ СК.

Ситуация произошла в деревне Борцово. 60-летний мужчина неоднократно ругался с соседом из-за курения. Пенсионера раздражал запах дыма в доме. Однако сосед не реагировал на просьбу подозреваемого прекратить курить. В итоге подозреваемый схватил казан и избил им 43-летнего мужчину.

После случившегося нападавший вызвал скорую и рассказал обо всем полиции. Медикам не удалось спасти пострадавшего.