Криминал 30 июня 2023, 17:10 Житель Нижегородской получил 23 года тюрьмы за попытку заживо сжечь соседей

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Житель Лысово Нижегородской области устроил поджог общежития из-за плохих отношений со своими соседями. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные СУ СКР по региону.

Преступление мужчина совершил в 2021 году. Он поджег общежитие на Комсомольской улице. Тогда из-за пожара погибли 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Тело одного человека нашли на пепелище. Второй скончался в больнице.

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Суд приговорил злоумышленника к 23 годам заключения в колонии строго режима.