Житель Нижегородской области стал жертвой мошенничества | 360°

25 октября 2022, 19:05
Житель Нижегородской области стал жертвой мошенничества
В Нижегородской области 20-летней местный житель при попытке заказать интимные услуги лишился около 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, при заказе услуг молодого человека попросили внести предоплату в две тысячи рублей и страховой взнос в размере 10 тысяч. После оплаты выяснилось, что нужно заранее перечислить деньги за несколько услуг.
Реклама
В итоге потерпевший решил вернуть деньги, отказавшись от брони. Однако аферисты убедили его, что для возврата средств нужно перевести еще некоторую сумму. В результате молодой человек потерял около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
Уголовное дело
Реклама
Реклама