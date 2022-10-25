Житель Нижегородской области стал жертвой мошенничества | 360°

Криминал 25 октября 2022, 19:05 Житель Нижегородской области стал жертвой мошенничества

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В Нижегородской области 20-летней местный житель при попытке заказать интимные услуги лишился около 100 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, при заказе услуг молодого человека попросили внести предоплату в две тысячи рублей и страховой взнос в размере 10 тысяч. После оплаты выяснилось, что нужно заранее перечислить деньги за несколько услуг.

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В итоге потерпевший решил вернуть деньги, отказавшись от брони. Однако аферисты убедили его, что для возврата средств нужно перевести еще некоторую сумму. В результате молодой человек потерял около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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