Криминал 19 января 2024, 14:26 Житель Нижегородской области предстанет перед судом за убийство бабушки

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В Нижегородской области суд рассмотрит дело 24-летнего жителя деревни Кайдалово Сосновского округа, который обвиняется в убийстве собственной бабушки. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По версии следствия, между родственниками произошла ссора возле частного дома. Во время конфликта парень схватил полено и несколько раз ударил им бабушку.

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Отмечается, что от полученных травм 76-летняя женщина скончалась на месте.