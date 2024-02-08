Криминал 08 февраля 2024, 18:52 Житель Нижегородской области предстанет перед судом за попытку убийства знакомой

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В Нижегородской области суд рассмотрит дело местного жителя, который обвиняется в попытке убийства женщины в Борском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина гостил у знакомой в дачном доме. Между ними произошла ссора, во время который обвиняемый избил потерпевшую. Он скрылся с места преступления, подумав, что знакомая скончалась.

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Отмечается, что женщину удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков.