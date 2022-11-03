Житель Нижегородской области пойдет под суд за убийство беременной любовницы | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 15:46 Житель Нижегородской области пойдет под суд за убийство беременной любовницы

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Жителя Кстова Нижегородской области заподозрили в убийстве своей беременной любовницы. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на «Кстати».

По версии следователей, злоумышленник решил расстаться с 21-летней беременной любовницей и вернуться к жене. Он убил девушку, оставив тело в лесополосе.

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Родственники погибшей настаивают на самом серьезном наказании. Сам мужчина извинился перед родственниками любовницы в ходе заседания суда.

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