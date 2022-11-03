Житель Нижегородской области пойдет под суд за открытие лжереабилитационного центра | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 19:25 Житель Нижегородской области пойдет под суд за открытие лжереабилитационного центра

Читать 360tv в

Мужчина пойдет под суд за открытие лжереабилитационного центра в Богородском районе, сотрудники которого похищали людей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

Злоумышленник вместе с шестью подельниками в период с 2015 по 2017 годы похищали алко- и наркозависимых людей и незаконно их удерживали в здании в селе Дуденево. Родственникам пострадавших они говорили, что лечат их от зависимостей. Таким образом злоумышленники получали деньги.

Реклама

От действий подозреваемых пострадали восемь человек. Теперь создателю центра грозит до 15 лет заключения.

Реклама