Криминал 18 марта 2024, 17:25 Житель Нижегородской области перевел мошенникам взятый в кредит миллион рублей

Читать 360tv в

Житель Дзержинска лишился одного миллиона рублей, взятого в кредит, из-за мошенников. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Преступники действовали по известной схеме. Позвонили жертве от имени банковского работника и сотрудника сотового оператора и уговорили перевести деньги на якобы безопасные счет. Когда мужчина отправил средства, он понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Авторы: