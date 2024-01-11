Криминал 11 января 2024, 17:23 Житель Нижегородской области избил 76-летнюю мать до смерти

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В Нижегородской области правоохранители задержали жителя города Павлово, который обвиняется в убийстве матери. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональный СУ СК.

По данным следствия, мужчина избил 76-летнюю мать во время ссоры. От полученных травм женщина скончалась на месте. Случай произошел в январе этого года в квартире дома по улице Высокая.

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По факту смерти пенсионерки заведено уголовное дело.