Житель Невинномысска сел в тюрьму за создание вымышленных юрлиц

Суд Невинномысска назначил жителю наказание в виде трех с половиной лет тюремного заключения. Мужчина создавал вымышленных юридических лиц для незаконного выведения крупных денежных сумм.

Как пишет newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры, обвиняемый с сообщниками оформил 16 подставных организаций, через которые с помощью фиктивных сделок и незаконных операций вывел порядка 80 миллионов рублей. Следствие в отношении других участников преступной группы продолжается.