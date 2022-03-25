Житель Надыма перевел мошенникам более 1,2 миллиона рублей

58-летний житель Надыма стал жертвой мошенников. Он перевел злоумышленникам более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление МВД России по ЯНАО.

Пострадавший мужчина написал заявление в полицию. Он рассказал, что 16 марта ему позвонили злоумышленники и представились представителями службы безопасности банка. Они предложили ему перевести средства на безопасные счета под предлогом того, что кто-то якобы оформить кредит от его имени. Пострадавший мужчина снял деньги и перевел их на указанный счет. После этой операции мошенники перестали выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело.