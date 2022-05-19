Житель Набережных Челнов зарезал собутыльника и бросил тело на балконе

Житель Набережных Челнов зарезал своего собутыльника за оскорбления. При этом сами обидные слова вспомнить он не смог. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на «Челнинские известия».

Ситуация произошла в квартире на улице маршала Жукова в середине марта. 60-летний мужчина в порыве обиды зарезал 36-летнего приятеля. Тело он оставил на балконе и лишь спустя четыре дня обратился в полицию.

Сотрудникам органов он рассказал, что не помнит, из-за каких слов произошел конфликт. Ранее задержанный несколько раз привлекался к уголовной отвественности.