13 февраля 2023, 15:44
Житель Набережных Челнов в состоянии опьянения сломал дорожную камеру
Пьяный житель Набережных Челнов сломал комплекс видеофиксации. Мужчина также угрожал сотруднику, который охранял камеру. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Республике Татарстан.
Ситуация произошла в сентябре 2022 года. Пьяный злоумышленник направлялся по трассе в Агрызском районе. Увидев камеру, он вышел из машины, достал топор и разбил им комплекс видеофиксации. Ущерб от его действий составил свыше 700 тысяч рублей.
Реклама
Успокоить злоумышленника попытался сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения», однако в ответ мужчина начал размахивать топором и угрожать охраннику.
Реклама
Дебошира приговорили к условному заключению сроком на 3,5 года.
Реклама
Реклама