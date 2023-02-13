Криминал 13 февраля 2023, 15:44 Житель Набережных Челнов в состоянии опьянения сломал дорожную камеру

Читать 360tv в

Пьяный житель Набережных Челнов сломал комплекс видеофиксации. Мужчина также угрожал сотруднику, который охранял камеру. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Республике Татарстан.

Ситуация произошла в сентябре 2022 года. Пьяный злоумышленник направлялся по трассе в Агрызском районе. Увидев камеру, он вышел из машины, достал топор и разбил им комплекс видеофиксации. Ущерб от его действий составил свыше 700 тысяч рублей.

Реклама

Успокоить злоумышленника попытался сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения», однако в ответ мужчина начал размахивать топором и угрожать охраннику.

Реклама

Дебошира приговорили к условному заключению сроком на 3,5 года.