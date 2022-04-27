Житель Набережных Челнов пырнул 19-летнего гостя из Удмуртии ножом в грудь

В Набережных Челнах 29-летний мужчина ударил ножом в грудь 19-летнего гостя из Удмуртской Республики. Все произошло в ходе пьяной ссоры.

Как сообщает inkazan.ru, конфликт между мужчинами начался в ходе застолья в поселке ГЭС. Пострадавший был оперативно госпитализирован и сразу оказался на операционном столе. Нож повредил легкое.

Подозреваемый в поножовщине задержан. Сейчас полиция выясняет обстоятельства криминального деяния.