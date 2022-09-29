Криминал 29 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Житель Набережных Челнов открыл огонь по подросткам — СМИ

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Житель Набережных Челнов открыл стрельбу по подросткам. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

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Мужчина начал стрелять в подростков на территории заброшенного здания. Он совершил около четырех выстрелов. В результате один из подростков получил рану в области руки. Второму молодому человеку злоумышленник травмировал голову. На данный момент виновника случившегося разыскивают сотрудники полиции, передали «Дни.ру».

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