Житель Набережных Челнов открыл огонь по подросткам — СМИ | 360°

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Житель Набережных Челнов открыл огонь по подросткам — СМИ

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Житель Набережных Челнов открыл стрельбу по подросткам. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

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Мужчина начал стрелять в подростков на территории заброшенного здания. Он совершил около четырех выстрелов. В результате один из подростков получил рану в области руки. Второму молодому человеку злоумышленник травмировал голову. На данный момент виновника случившегося разыскивают сотрудники полиции, передали «Дни.ру».

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