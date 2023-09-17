Криминал 17 сентября 2023, 18:10 Житель Мытищ украл машину ради ремонта собственного авто Полиция Лобни задержала жителя Мытищ за кражу автомобиля на запчасти РИА «Новости»

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Полиция городского округа Лобня задержала молодого человека, которого заподозрили в краже машины на запчасти для собственного автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Подозреваемому 21 год, он живет в Мытищах. По версии правоохранителей, злоумышленник увидел на дороге припаркованную отечественную легковушку и решил пустить ее на запчасти для своего авто.

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«Ночью правонарушитель вернулся к транспортному средству и отверткой вскрыл дверь, однако завести двигатель не смог», — уточнили в ведомстве.

Мужчина не сдался и обратился за помощью к знакомому: сказал, что купил машину, и попросил помочь отбуксировать ее к себе в гараж.

Когда хозяин украденного авто обратился в полицию, сотрудники нашли гараж подозреваемого, а там обнаружили уже частично разобранный автомобиль.

До этого не судимый житель Мытищ стал фигурантом уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса России. В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже двух миллионов рублей из автосалона. По версии следствия, рецидивист проник в помещение через окно.