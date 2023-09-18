Криминал 18 сентября 2023, 12:42 Житель Мытищ решил угнать машину, чтобы сэкономить на ремонте, но не смог завести двигатель МВД: житель Мытищ решил сэкономить на ремонте авто и угнал машину той же марки

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Житель Мытищ решил сэкономить на ремонте своей машины, угнав автомобиль той же марки. Правда, не завелся двигатель, и 21-летнему парню пришлось просить помощи у знакомого. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Молодой человек похитил отечественный автомобиль, припаркованный в Лобне на улице Деповской, чтобы разобрать его и починить свою машину. Дождавшись ночи, он вскрыл дверь отверткой, однако завести автомобиль не смог. Тогда он обратился к приятелю, которому соврал, что якобы купил новую машину. Доверчивый знакомый помог отбуксировать ее в гараж угонщика.

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Сотрудники МВД нашли украденный автомобиль — к тому времени злоумышленник успел частично разобрать его, — а затем и задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). С парня взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.