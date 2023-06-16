Криминал 16 июня 2023, 19:13 Житель Мурманска убил соседа с помощью чайника

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Житель Мурманска до смерти забил своего соседа чайником. За это его приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на издание «Мурманский вестник».

Следователи выяснили, что мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда злоумышленник схватил электрический чайник и 23 раза ударил оппонента по голове и другим частям тела.

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Спустя несколько дней пострадавший умер в больнице.