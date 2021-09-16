Житель Мурманска ранил незнакомца шампуром в грудь

Житель Мурманска напал на случайного прохожего в июле этого года. Он вонзил мужчине шампур в грудь. Суд назначил нападавшему условный срок. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В качестве причины нападавший назвал внезапные личные неприязненные отношения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с использованием предмета в качестве оружия». Подозреваемый оказывал всяческое содействие полиции и возместил пострадавшему ущерб.

В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок также составит три года.