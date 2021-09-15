Житель Муравленко отправился в тюрьму за регулярное избиение супруги

Житель Муравленко полтора месяца избивал свою супругу. За это суд приговорил его к десяти месяцам заключения. Об этом сообщила «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

Полицейские установили, что мужчина начал издеваться над женой еще в апреле 2020 года. Он избивал супругу регулярно во время ссор. Мужчина уже ранее был судим.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила тот факт, что женщина получала телесные повреждения. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязания». Летом его приговорили к десяти месяцам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.