Житель Москвы заживо сжег супругу
Житель Москвы заживо сжег свою супругу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Ситуация произошла 16 июня в квартире дома на Дубнинской улице. Между супругами произошла ссора, из-за которой злоумышленник облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных ожогов пострадавшая скончалась на месте. Мужчина также получил травмы, его доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», передал «ВЗГЛЯД».