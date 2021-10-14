Житель Москвы стал главой наркобизнеса в Кузбассе

Жителя Москвы обвинили в сбыте наркотиков в Кузбассе в крупном размере. Уголовное дело уже направлено в кемеровский Центральный районный суд. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, 42-летний житель Москвы собирал закладки с крупными партиями наркотиков на территории Новосибирской и Кемеровской области. Находки он развозил по арендованным в Кемерове квартирам, а после фасовал товар на более маленькие партии и сбывал.

«После очередного размещения закладок в Ленинске-Кузнецком мужчину задержали сотрудники полиции. В арендованной квартире и автомобиле задержанного были изъяты наркотические средства, подготовленные для дальнейшего незаконного сбыта», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признал свою вину и решил сотрудничать со следователями. За преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.