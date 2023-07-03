Эксклюзив 03 июля 2023, 13:25 Житель Москвы пригрозил убийством родственников Источник «360»: житель Москвы пригрозил убийством родственников или суицидом РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Москве получили сообщение, что один из жителей столицы пригрозил убить родственников или совершить суицид. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло на западе столицы, в районе дома 12 по Староволынской улице.

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По предварительной информации, в комнате от мужчины заперлись три женщины и грудной ребенок. Дверь в квартиру закрыта.

На место происшествия выехали оперативные службы.