03 июля 2023, 13:25
Житель Москвы пригрозил убийством родственников
Источник «360»: житель Москвы пригрозил убийством родственников или суицидом
Правоохранительные органы в Москве получили сообщение, что один из жителей столицы пригрозил убить родственников или совершить суицид. Об этом «360» сообщил источник.
ЧП произошло на западе столицы, в районе дома 12 по Староволынской улице.
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По предварительной информации, в комнате от мужчины заперлись три женщины и грудной ребенок. Дверь в квартиру закрыта.
На место происшествия выехали оперативные службы.
МВД РФ
Москва 2023
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