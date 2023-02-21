Криминал 21 февраля 2023, 22:17 Житель Московской области в состоянии опьянения избил пермяка детским стулом

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Житель Московской области в состоянии алкогольного опьянения избил пермяка детским деревянным стулом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Чердынского районного суда.

Между мужчинами возникла ссора. Из-за личной неприязни злоумышленник схватил детский стул и ударил им оппонента по телу. После он начал наносить удары кулаками.

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Против москвича возбудили уголовное дело. Его приговорили к заключению сроком на два года и восемь месяцев в колонии общего режима.

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