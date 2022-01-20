Житель Минусинска, надругавшийся над телами в морге, предстанет перед судом

Житель Минусинска, наругавшийся в морге над телами умерших, предстанет перед мировым судом Курагинского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Мужчина подозревается по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших».

Ведомство уточнило, что жителя Минусинска признали невменяемым в ходе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Он подлежит принудительному лечению в специализированной медицинской организации.

В ноябре 2021 года мужчина залез в здание морга Курагинского районного судебного медицинского отдела больницы, повредив скальпелем черепа нескольких покойников.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Выяснилось, что он был пьян.

Прокуратура также вынесла представление на имя главного врача медицинского учреждения за ненадлежащую охрану комплекса.

Ранее жителя Валдая поэта Дмитрия Лучина признали виновным в жестоком убийстве женщины и каннибализме. Он получил 19 лет колонии строгого режима.