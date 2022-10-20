МГБ ДНР задержало подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе | 360°

Криминал 20 октября 2022, 11:05 МГБ ДНР задержало подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе МГБ ДНР задержало жителя Каменска за подготовку двойного теракта в Мариуполе

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Жителя поселка Каменск Ильичевского района Мариуполя задержали за подготовку теракта в Мариуполе. По информации Министерства государственной безопасности ДНР, он собирался подорвать местную администрацию, сообщило РИА «Новости».

Горожанин имел несколько судимостей, вел асоциальный образ жизни и выпивал. В марте к нему пришел неизвестный мужчина, представился сотрудником Службы безопасности Украины и предложил устроить теракт.

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«Он предложил мне 50 тысяч гривен (около 83 тысяч рублей) за маленькую диверсию — чтобы я где-нибудь в районе Каменска подорвал какой-нибудь районный центр», — рассказал диверсант.

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Мужчина согласился, потому что денег не хватало, и получил половину суммы. За две недели «террорист» потратил задаток на алкоголь, продукты и одежду. Предполагаемый сотрудник СБУ обещал вернуться и уточнить детали, но так и не пришел.

Тогда житель Каменска пошел посмотреть на объект, который он предложил ему сделать мишенью. Оказалось, его уже разрушили. Другой цели он не нашел и решил напасть на соседей, которые ругали его за воровство. Но не успел, его схватили.

«В ходе проведения обыска по месту проживания обнаружено самодельное взрывное устройство — пятилитровый пластиковый бутыль, имеющий внутри головную часть от РПГ-7 <…>, которое после заключения взрывотехников обезврежено и уничтожено на месте», — сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

По версии следствия, он получил задание в феврале, но, так и не дождавшись новых указаний, в октябре решил устроить взрыв в городской администрации Мариуполя и против пророссийски настроенных соседей, чтобы получить от СБУ оставшуюся сумму. Последних он хотел подорвать гранатами. Правоохранители завели уголовное дело за подготовку теракта.